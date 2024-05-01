Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении с Днем единства народа Казахстана отметил, что как и всегда в тяжелейшие моменты истории наш народ един и настроен на достижение успехов и побед, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, этот праздник символизирует спокойствие и стабильность, мир и согласие в стране.

"Наша уникальная цивилизация сформирована благодаря гармоничному сплаву культур, религий и традиций многих этносов, которые обрели Родину на казахской земле. Все граждане нашего государства – это единая нация, вовлеченная в строительство Справедливого Казахстана. Именно в сплоченности заключается сила нашего народа. Поэтому мы должны прилагать все усилия для сохранения и укрепления этого достояния. Это священный долг и почетная обязанность каждого гражданина нашего государства". Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Общенациональное единство сейчас, по словам президента, проходит проверку на прочность в дни испытаний.

"В этом году мы сообща боремся с беспрецедентными паводками. Единение нации убедительно проявилось в бескорыстной взаимопомощи, искреннем сопереживании граждан друг другу. Мы вновь показали, что в тяжелейшие моменты истории народ Казахстана един и настроен на достижение успехов и побед. Такие высокие качества, как созидание и новаторство, трудолюбие и стремление к знаниям, солидарность и ответственность, станут надежным залогом процветания нашего народа" Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Глава государства пожелал всем гражданам нашей страны крепкого здоровья и благополучия.





День единства народа празднуется в Казахстане с 1996 года и включен в календарь праздников РК.

Традиционно в первый день мая в республике принято отдыхать и праздновать единство и взаимное уважение всех живущих в стране этносов. В городах проходят массовые гуляния, фестивали и конкурсы, которые призваны продемонстрировать уникальность разных этносов. Всего в Казахстане в мире и согласии проживают представители 124 этносов.

Ранее мы писали о том, как появился День единства народа Казахстана.