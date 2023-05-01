Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 90% граждан Узбекистана поддержали изменения в Конституцию

Более 90% граждан Узбекистана поддержали изменения в Конституцию Фото: president.uz
По предварительным данным, за изменение Конституции Узбекистана на референдуме проголосовали 90,21% избирателей, против — 9,35%, сообщает Zakon.kz.

Явка на воскресном референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции, согласно предварительным данным, составила 84,54%, сообщил глава Центризбиркома Республики Узбекистан, пишет Газета.uz.

На выборах проголосовало 16 673 189 человек, что составляет 84,4% от общего числа зарегистрированных избирателей (19 722 809), 0,49% бюллетеней были признаны недействительными.

30 апреля в Узбекистане прошел референдум по изменению Конституции. Предложенные поправки к Конституции предусматривают, что текст Основного закона будет обновлен на 65%, количество статей увеличится со 128 до 155. Основные изменения: закрепление права частной собственности на землю, запрет смертной казни и увеличение периода полномочий президента. Теперь срок правления президента в Узбекистане увеличен с 5 до 7 лет.

Более подробный разбор с мнением эксперта можно прочитать в эксклюзиве Zakon.kz.

Читайте также

Как повлияют на Узбекистан поправки в Конституцию

Какой штраф грозит за половой акт в машине

Генеральная прокуратура изучит законность тендеров "Озенмунайгаза"

Мухит Турсынали
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
прогноз погоды
Какой будет погода в Казахстане в мае
Ташкент
МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента
Курсы валют в обменниках Казахстана на 30 апреля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 30 апреля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления