Более 90% граждан Узбекистана поддержали изменения в Конституцию

По предварительным данным, за изменение Конституции Узбекистана на референдуме проголосовали 90,21% избирателей, против — 9,35%, сообщает Zakon.kz.

Явка на воскресном референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции, согласно предварительным данным, составила 84,54%, сообщил глава Центризбиркома Республики Узбекистан, пишет Газета.uz.

На выборах проголосовало 16 673 189 человек, что составляет 84,4% от общего числа зарегистрированных избирателей (19 722 809), 0,49% бюллетеней были признаны недействительными.

30 апреля в Узбекистане прошел референдум по изменению Конституции. Предложенные поправки к Конституции предусматривают, что текст Основного закона будет обновлен на 65%, количество статей увеличится со 128 до 155. Основные изменения: закрепление права частной собственности на землю, запрет смертной казни и увеличение периода полномочий президента. Теперь срок правления президента в Узбекистане увеличен с 5 до 7 лет.

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