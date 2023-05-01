Еще один крупный банк обанкротился в США

First Republic Bank, калифорнийский кредитор, обслуживавший богатых клиентов в США обанкротился, сообщает Zakon.kz.

JPMorgan Chase & Co. выиграла тендер на приобретение First Republic Bank в результате экстренного вмешательства правительства, пишет Bloomberg.

Это третье за последние два месяца банкротство крупного банка в США и второе по величине после Lehman Brothers, который 2008 году столкнулся с кризисом ликвидности и не смог выплатить свои обязательства по кредитам и ценным бумагам, что привело к его банкротству и серьезным последствиям для мировой экономики. Банкротство Lehman Brothers стало одним из ключевых моментов в финансовом кризисе 2008 года.

Перед тем как банк обанкротился, частные спасательные операции не смогли заполнить дыру в балансе проблемного кредитора, и клиенты вытащили свои депозиты.

JPMorgan возьмет на себя активы First Republic, в том числе кредиты на сумму около 173 миллиардов долларов и ценные бумаги на 30 миллиардов доларов, а также депозиты на 92миллиарда долларов.

JPMorgan и Федеральная корпорация по страхованию депозитов, организовавшая продажу, договорились разделить бремя убытков, а также любых возмещений по односемейным и коммерческим кредитам фирмы, говорится в заявлении агентства.

О том что у First Republic Bank обрушились показатели говорилось еще 26 апреля. Сегодня же он официально признан банкротом, и его поглотил другой банк.

Первое за долгое время банкротство крупного банка в США произошло в марте 2023 года — тогда обанкротился Silicon Valley Bank.