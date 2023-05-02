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Горит 47 га сухостоя: третий пожар за сутки тушат в Павлодарской области

степь Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
О том, что около села Сынтас в пойме реки Белая горит сухая трава пожарным стало известно 1 мая в 20:28, сообщает Zakon.kz.

На место выехали 4 сотрудника пожарного поста №12 ГУ "СПиАСР" ДЧС Павлодарской области и 1 единица техники АЦ.

"По прибытию обнаружили в пойме реки Белая на 4-х разрозненных очагах горение сухой травы и камыша на общей площади 47 га", – рассказали в департаменте.

Пожар был локализован в 22:47.

А также в тушении принимали участие пожарный пост села Алгабас – 4 человека, ДПФ села Сынтас – 14 человек.

Ранее сообщалось, что в садоводстве "Яблонька" в Павлодаре огонь распространился на дачные участки и сухую траву, площадь горения – 6 га.

Позже стало известно, что в Павлодаре загорелся банный комплекс.

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