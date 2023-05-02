Горит 47 га сухостоя: третий пожар за сутки тушат в Павлодарской области
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
О том, что около села Сынтас в пойме реки Белая горит сухая трава пожарным стало известно 1 мая в 20:28, сообщает Zakon.kz.
На место выехали 4 сотрудника пожарного поста №12 ГУ "СПиАСР" ДЧС Павлодарской области и 1 единица техники АЦ.
"По прибытию обнаружили в пойме реки Белая на 4-х разрозненных очагах горение сухой травы и камыша на общей площади 47 га", – рассказали в департаменте.
Пожар был локализован в 22:47.
А также в тушении принимали участие пожарный пост села Алгабас – 4 человека, ДПФ села Сынтас – 14 человек.
Ранее сообщалось, что в садоводстве "Яблонька" в Павлодаре огонь распространился на дачные участки и сухую траву, площадь горения – 6 га.
Позже стало известно, что в Павлодаре загорелся банный комплекс.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ