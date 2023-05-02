Горит 47 га сухостоя: третий пожар за сутки тушат в Павлодарской области

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

О том, что около села Сынтас в пойме реки Белая горит сухая трава пожарным стало известно 1 мая в 20:28, сообщает Zakon.kz.

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