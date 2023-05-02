У жителя Уральска изъяли контрабандные сигареты на 59 млн тенге

Крупную партию сигарет выявили у жителя Уральска, который перевозил из Алматы и продавал контрабандные табачные изделия через розничных продавцов на рынках города, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, злоумышленник осуществлял запрещенный вид предпринимательской деятельности, сопряженный с хранением, перевозкой и сбытом подакцизных товаров в значительном размере.

"Общая сумма незаконных табачных изделий превысила 59 млн тенге. По данному факту Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области было зарегистрировано уголовное дело". Пресс-служба АФМ РК

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства переданы судебным исполнителям для принятия дальнейших мер.

26 апреля стало известно, что кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге.