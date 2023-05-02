Дворовые клубы при КСК и ОСИ по изучению казахского языка открывают в Алматы

Член Республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары", председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев рассказал о новом проекте по популяризации государственного языка среди казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день перед Ассамблеей народа Казахстана стоят общегосударственные задачи, одна из которых популяризация казахского языка. В качестве примера он рассказал про один из проектов "Ассамблея жастары" – "Үйде сөйлеңіз", дворовые клубы по изучению государственного языка.

"Проект запустили по гражданской инициативе всех желающих изучать казахский язык. Наши клубы работают при КСК и ОСИ во дворах домов. Это очень удобно для тех, кто хочет изучать язык, но имеет определенные трудности в связи с занятостью, работой, домашними обстоятельствами", – рассказал Рустам Кайрыев.

Он уточнил, что буквально несколько недель назад впервые такой клуб появился в Алматы. Он объединил в себе восемь жилых домов и 500 жителей. Желающих изучать государственный язык довольно много, тем более что площадки будут создаваться в шаговой доступности и работать совершенно бесплатно.

"Мы подобрали носителей казахского языка. Это ребята, которые современными инструментами помогают жителям изучать язык. Они проводят разные блоги, конкурсы, сниимают вайны. Сегодня эти ролики набирают до миллиона просмотров в соцсетях", – отметил Член Республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары" Рустам Кайрыев.

До конца года волонтеры планируют открыть в Алматы до 50 таких дворовых клубов. Буквально на следующей неделе посещать занятия по изучению казахского языка смогут жители Ауэзовского и Алатауского районов. Также проект намерены масштабировать и в других городах страны – Астане, Караганде, Павлодаре.

Он добавил, что еще одна цель проекта – развитие института добрососедства. Среди жителей дворов, кто хорошо знает государственный язык, уже есть те, кто изъявляет желание помогать своим соседям.

27 апреля на сессии АНК президент Касым-Жомарт Токаев поручил предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами.

В тот же день экс-министр просвещения, а ныне депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что изучение казахского языка в школах Казахстана оставляет желать лучшего.