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"63,66% граждан показали заинтересованность": представитель АНК оценил активность населения на референдуме

Голосование , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:50 Фото: Zakon.kz
Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев выразил благодарность гражданам, отдавшим свой голос на прошедшем 6 октября референдуме, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул Рустам Кайрыев, 63.66% граждан Казахстана показали свою заинтересованность на референдуме, отложили в сторону равнодушие и подумали о будущем.

"Можно еще много как охарактеризовать их ответственное отношение к своей республике. Лично мне, как активному гражданину, хочется сказать спасибо каждому, кто принял участие, даже тем 2 млн граждан из них, которые выступили против строительства АЭС, судя по официальным предварительным данным. Радует, что вам не безразлично, что у нас в стране будет дальше. 82 тыс. голосующих выбрали сразу и "да", и "нет". Наверное, мешкали, сомневались, нужно ли им это. Я тот человек, который скажет, что нам нужна АЭС, как и 71% из тех, кто проголосовал за строительство. Даже члены наблюдательной миссии СВМДА отметили высокую активность казахстанцев, особенно со стороны молодого электората", – заявил представитель АНК.

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По его мнению, референдум еще раз сплотил большую часть казахстанцев, имеющих право голоса в силу своего возраста.

"Это говорит о том, что казахстанцы заинтересованы в своем будущем, и принцип "Моя хата с краю", в целом, уходит на убыль. Молодцы жители села Улкен, которое рассматривают как одно из мест строительства АЭС. 97% проголосовавших – это реально показатель. Жители региона хотят развивать свою экономику, инфраструктуру, а там, где растет экономика, развивается и социальная часть, развиваются и остальные направления, такие как культура, спорт, образование. В случае АЭС рядом – и наука, еще один главный фактор – это экология", – говорит спикер.

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Он отметил, что трудов предстоит еще много, но шаг вперед был сделан большой.

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