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Жансая Абдумалик рассказала о знакомстве с супругом

Жансая Абдумалик вопросы- ответы комментаторов Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик на странице в Instagram, отвечая на вопросы комментаторов, рассказала о знакомстве с мужем, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с будущим супругом их познакомил общий друг.

вопросы-ответы Абдумалик

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Кроме того, 23-летняя шахматистка уточнила, что с поддержкой мужа ей ничего не страшно. И добавила, что свадьбе рады все, как родители, так и бабушки с дедушками.


Абдумалик вопросы-ответы

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik


А в завершении уточнила, что карьеру, несмотря на замужество, завершать не собирается.

24 апреля Абдумалик опубликовала свадебные фото. Супругом стал 34-летний Нурахмет Нуриев, который с 1 декабря является председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс".

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Анастасия Московчук
Абдумалик Жансая
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