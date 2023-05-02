Жансая Абдумалик рассказала о знакомстве с супругом

Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик на странице в Instagram, отвечая на вопросы комментаторов, рассказала о знакомстве с мужем, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с будущим супругом их познакомил общий друг.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Кроме того, 23-летняя шахматистка уточнила, что с поддержкой мужа ей ничего не страшно. И добавила, что свадьбе рады все, как родители, так и бабушки с дедушками.







Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik



А в завершении уточнила, что карьеру, несмотря на замужество, завершать не собирается.

24 апреля Абдумалик опубликовала свадебные фото. Супругом стал 34-летний Нурахмет Нуриев, который с 1 декабря является председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс".

