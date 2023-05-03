Студент и школьница погибли в ВКО – полиция рассматривает версию суицида

В соцсетях Восточно-Казахстанской области распространяется информация о самоубийстве двух подростков. Факт смерти подтвердили в Управлении образования региона, сообщает Zakon.kz.

Говорится, что суицид совершили учащаяся одной из школ Риддера и студент колледжа города Алтая, передает YK-news.kz.

Как сообщила заместитель руководителя управления образования Восточно-Казахстанской области" Алима Акылбек, "факт смерти несовершеннолетних подтверждаем. Это студент и ученица 6 класса".

"Все произошло не во время учебного процесса, а в выходные дни, когда дети были дома. Суицид это или нет, будет выяснять полиция", - рассказала она.

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