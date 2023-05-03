Налоговая заблокировала все банковские счета Инстасамки

Все операции по банковским счетам Инстасамки приостановлены, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала Mash, все операции по банковским счетам Инстасамки (Дарья Зотеева) приостановлены Федеральной налоговой службой.

МВД проверяет певицу на неуплату налогов и отмывание денег.

Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета компаний Оксаны Самойловой. Речь идет о предприятиях ООО "Фэмэли Фест" и ООО "Айэмспэшел". Компании занимаются продажей одежды и обуви оптом и в розницу. Оба предприятия показали нулевую выручку за прошлый год, чем и вызвали подозрения у налоговой.

27 апреля была задержана "Королева марафонов" Елена Блиновская. По данным следователей, блогер оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 миллионов рублей (более 5 млрд тенге). Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.

Кроме того, в марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина. Их подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.