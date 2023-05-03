Как платить налоги: в Астане создано Управление государственных доходов по району "Нура"

Постановлением правительства РК от 27 апреля 2023 года создано Управление государственных доходов по району "Нура" Департамента государственных доходов по г. Астана с присвоением кода органа государственных доходов 6208, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ ПК, в настоящее время органами юстиции проводится работа по присвоению БИН УГД по району "Нура" г. Астана.

"В этой связи до утверждения БИН УГД по району "Нура" г. Астана уплату налогов и платежей в бюджет необходимо производить в УГД по прежнему месту нахождения/жительства", - говорится в сообщении.

После присвоения БИН сальдо лицевых счетов, а также поступления по социальным платежам будут разнесены на лицевые счета УГД по району "Нура" г. Астана.

28 декабря 2022 года маслихат Астаны утвердил название нового пятого района города "Нура". Такое название район получил от реки, которая протекает на территории Карагандинской и Акмолинской областей. Общая площадь района — 19 336 га.