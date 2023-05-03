На сколько подорожали продукты в Казахстане

С начала года цены на продукты питания выросли на 3,5%. Об этом на брифинге в СЦК рассказал первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил вице-министр, с начала года правительству удалось приостановить рост цен.

"Темп роста цен на основные продукты питания за последние семь недель не превысил 0,1%, а с начала года составил 3,5%, хотя за последние пять лет за аналогичный период в среднем составлял 6,4%". Арман Шаккалиев

Таким образом, на текущее межсезонье сформировано 139,5 тысячи тонн продукции, на сегодня уже реализовано 62,1 тысячи тонн, в том числе картофеля 29,7 тысячи тонн, моркови – 11,7 тысячи тонн, лука – 11,9 тысячи тонн, капусты – 8,7 тысячи тонн.

По его словам, в настоящее время продолжается работа по контрактации осеннего урожая текущего года для сглаживания сезонных колебаний на периоды межсезонья 2024 года. Для этих целей уже сформировано порядка 90 тысяч тонн овощной продукции.

Создана система по мониторингу товарного баланса сельхозтоваропроизводителей. Сегодня, как подчеркнул вице-министр, этот инструмент уже позволяет принимать своевременные решения по защите внутреннего рынка.

"Так, на основании данных инструмента, был введен запрет на экспорт лука с 28 января, который 8 апреля был пересмотрен, и установлена квота на вывоз". Арман Шаккалиев

Также в этом году положительный эффект дали своевременные меры тарифного и нетарифного регулирования, активно идет работа по сокращению непродуктивных посредников на местах, пересмотрены 52 регуляторных акта и приведены в соответствие с новыми требованиями Предпринимательского кодекса.

Ранее он рекомендовал гражданам покупать продукты в таких торговых точках, где есть контрольно-кассовые аппараты. Только так можно доказать факт завышения цен.

13 апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания и интенсификации развития сельского хозяйства, активному продвижению на экспорт казахстанских товаров с высокой добавленной стоимостью.

19 апреля глава государства, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, высказался о ценах на продукты.