На павлодарку завели уголовное дело за оскорбление кандасов

В социальных сетях жительница Павлодара опубликовала видео, в котором оскорбила кандасов, прибывших из Монгольской Народной Республики. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz 3 мая 2023 года в пресс-службе областного департамента полиции, на павлодарку завели уголовное дело.

По данным ведомства, видео, где девушка выражалась нецензурной бранью и негативно высказывалась в адрес прибывших из Монголии кандасов, выявили 1 мая в ходе мониторинга соцсетей на Instagram-странице под ником @nastya_brovkapvl.

"Данный факт был зарегистрирован в Северном отделе полиции УП Павлодара. Личность нарушительницы установлена. Ею оказалась 27-летняя павлодарка. В отношение нее начато досудебное расследование по ст. 174 УК РК. Назначена необходимая экспертиза". Начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр

Кроме того, за нецензурную лексику в социальной сети павлодарка привлечена к административной ответственности по ст. 434 ч. 1 КоАП РК.

"Материал рассмотрен в суде, где на нарушительницу наложен административный штраф в размере 20 МРП", – добавили в пресс-службе областного ДП.

Новость по теме Статус кандаса планируют присваивать по новым правилам

Ранее в Минтруда РК рассказали, что на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 6144 этнических казаха. Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из Узбекистана – 53,9%, КНР – 19,1%, России – 12,1%, Туркменистана – 5,6%, Монголии – 5,7%, других стран – 1%. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 112,6 тыс. этнических казахов.