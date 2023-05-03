На павлодарку завели уголовное дело за оскорбление кандасов
По данным ведомства, видео, где девушка выражалась нецензурной бранью и негативно высказывалась в адрес прибывших из Монголии кандасов, выявили 1 мая в ходе мониторинга соцсетей на Instagram-странице под ником @nastya_brovkapvl.
"Данный факт был зарегистрирован в Северном отделе полиции УП Павлодара. Личность нарушительницы установлена. Ею оказалась 27-летняя павлодарка. В отношение нее начато досудебное расследование по ст. 174 УК РК. Назначена необходимая экспертиза".Начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр
Кроме того, за нецензурную лексику в социальной сети павлодарка привлечена к административной ответственности по ст. 434 ч. 1 КоАП РК.
"Материал рассмотрен в суде, где на нарушительницу наложен административный штраф в размере 20 МРП", – добавили в пресс-службе областного ДП.
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Ранее в Минтруда РК рассказали, что на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 6144 этнических казаха. Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из Узбекистана – 53,9%, КНР – 19,1%, России – 12,1%, Туркменистана – 5,6%, Монголии – 5,7%, других стран – 1%. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 112,6 тыс. этнических казахов.