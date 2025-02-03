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Общество

Мошенничество с оформлением кредитов: в Павлодаре против сотрудников банков возбуждены уголовные дела

Мошенничество с оформлением кредитов: в Павлодаре против сотрудников банков возбуждены уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 14:34 Фото: polisia.kz
В Павлодаре возбуждены уголовные дела в отношении недобросовестных банковских служащих. Об этом 3 февраля 2025 года рассказали в областном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, полиция возбудила уголовные дела в отношении работников банков по фактам злоупотребления служебными полномочиями в связи с увеличением случаев телефонного мошенничества и оформления кредитов на имя пострадавших.

"К примеру, сотрудники банков второго уровня и микрофинансовых организаций ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, выдав кредиты без проведения биометрической идентификации личностей потерпевших. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается".Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данным полиции, с начала года в регионе зарегистрировано 173 случая мошенничества, из которых 126 относятся к сфере информационных технологий.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 14:34
Казахстанку-миллионершу задержали в аэропорту Бишкека
, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 14:34

Ранее мы писали, что казахстанка стала миллионершей, но попала под следствие. А дело в том, что на нее в полицию заявила жительница Астаны. По словам женщины, злоумышленница обещала доставить разные виды товаров из Китая по низкой цене и обманным путем завладела денежными средствами в размере 3,5 млн тенге. Подозреваемую арестовали. Также выяснилось, что в отношении фигурантки ранее зарегистрировано 16 уголовных дел, где сумма общего ущерба составила около 200 млн тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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