Мошенничество с оформлением кредитов: в Павлодаре против сотрудников банков возбуждены уголовные дела

В Павлодаре возбуждены уголовные дела в отношении недобросовестных банковских служащих. Об этом 3 февраля 2025 года рассказали в областном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, полиция возбудила уголовные дела в отношении работников банков по фактам злоупотребления служебными полномочиями в связи с увеличением случаев телефонного мошенничества и оформления кредитов на имя пострадавших.

"К примеру, сотрудники банков второго уровня и микрофинансовых организаций ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, выдав кредиты без проведения биометрической идентификации личностей потерпевших. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается". Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данным полиции, с начала года в регионе зарегистрировано 173 случая мошенничества, из которых 126 относятся к сфере информационных технологий.

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