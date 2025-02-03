Мошенничество с оформлением кредитов: в Павлодаре против сотрудников банков возбуждены уголовные дела
Как уточняется, полиция возбудила уголовные дела в отношении работников банков по фактам злоупотребления служебными полномочиями в связи с увеличением случаев телефонного мошенничества и оформления кредитов на имя пострадавших.
"К примеру, сотрудники банков второго уровня и микрофинансовых организаций ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, выдав кредиты без проведения биометрической идентификации личностей потерпевших. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается".Пресс-служба ДП Павлодарской области
По данным полиции, с начала года в регионе зарегистрировано 173 случая мошенничества, из которых 126 относятся к сфере информационных технологий.
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