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Казанский стрелок Ильназ Галявиев получил пожизненный срок

Казанский стрелок Ильназ Галявиев получил пожизненный срок Фото: Twitter/ViktoriaMaisi
Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 и приговорил к пожизненному лишению свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, ранее в ходе прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима. Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которого составляет сейчас порядка 120 млн рублей.

Ильназ Галявиев просил суд не отправлять его в тюрьму и заявил, что постарается возместить потерпевшим все иски.

По версии следствия, Галявиев стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".

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11 мая 2021 года в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в образовательном учреждении: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Он был арестован.

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21 июля сообщалось, что экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, признала Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения преступления. Позже Следственный комитет опроверг эту информацию. И 16 ноября стало известно, что казанского стрелка все-таки признали вменяемым. Специалисты психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга признали, что, несмотря на "крики про Бога", Галявиев осознавал свои действия во время подготовки и атаки на школу.

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