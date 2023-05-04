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Джо Байден не планирует переговоров с Владимиром Путиным

Джо Байден не планирует переговоров с Владимиром Путиным Фото: Twitter.com/JoeBiden
В Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz

"Нет, мне ничего не известно о каких-либо планах на текущий момент", - сказал собеседник агентства РИА Новости, комментируя возможность проведения таких контактов в свете последних событий, а именно  атаки беспилотников на Кремль.

Ранее сообщалось о нападении беспилотников на Кремль в ночь на среду. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Отмечается, что никто не пострадал, график работы главы государства не изменился.

Позже Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль.

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