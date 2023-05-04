Как вычислить слежку через камеру смартфона - советы эксперта

Несколькими способами определить, следят ли за вами через камеру смартфона и как прекратить эту слежку поделился российский эксперт, сообщает Zakon.kz

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев сообщил в беседе с "Прайм", что большой расход энергии на смартфоне может говорить о слежку за вами.

Чтобы это проверить нужно зайти в настройки, выбрать опцию "Аккумулятор" и посмотреть информацию об энергопотреблении. Обычно там показывается расход энергии на самые используемые приложения на смартфоне. Если при этом основной трафик идет на использование камеры необходимо сделать следующие действия: зайти в настройки и проверить в каких приложениях есть доступ к камере телефона. По словам Тимофеева, в большинстве приложений камера не нужна, поэтому разрешение на ее доступ можно отключить.

Кроме того, можно воспользоваться наиболее легким способом, чтобы уберечься от слежки - купить на смартфон специальный чехол с так называемыми шторками для камер, добавил специалист.

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