Бойня в сербской школе: подросток не понесет уголовного наказания

Стало известно, что подросток Коста Кецманович, открывший стрельбу в школе в центре Белграда, не понесет уголовного наказания в соответствии с законодательством, сообщает Zakon.kz

По информации газеты "Вечерне новости", адвокат заявила, что парень не подлежит уголовной ответственности, потому что не достиг 14-летнего возраста. В настоящее время мальчик проходит обследование в Военно-медицинской академии. После анализов, проведенных в ВМА, 29 ноября его вернут в отделение полиции, где его должны еще раз допросить.

Согласно решению прокуратуры Белграда, отец школьника был задержан предварительно на срок до 48 часов по подозрению в совершении преступления против общественной безопасности.

Кроме того, издание сообщаетиздание сообщает, что юный стрелок он не испытывает угрызений совести. Коста принес в школу два пистолета, а оружие забрал из сейфа дома. Его отец отрицает, что дал ему код от сейфа.

Отмечается, что у парня был список имен детей, которых он планировал убить и стрелял он метко.

Как сообщалось ранее, в центре Белграда полиция задержала устроившего стрельбу в школе 14-летнего подростка. По данным СМИ, школьник не был проблемным и являлся примерным учеником. Рассматривается версия, что нападение было совершено под воздействием наркотиков.

Известно о девяти жертвах. В Сербии объявили трехдневный траур по жертвам.