Почему марш к 9 Мая в Алматы решили провести онлайн

Заместитель председателя Алматинского городского Совета ветеранов Мурат Абдушкуров объяснил, почему ежегодный марш в память о героях-казахстанцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, решили провести в онлайн-формате, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марш "Ер есімі – ел есінде" пройдет на платформе, где продемонстрируют информацию о героях ВОВ.

"Было принято решение, что марш пройдет в онлайн-режиме. В этом году есть свои сложности в геополитической мировой ситуации, но память о героях должна жить в сердцах. И я думаю, что все наладится, и в следующем году марш пройдет офлайн", – сказал заместитель председателя Алматинского городского Совета ветеранов Мурат Абдушкуров.

По данным министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, в Казахстане осталось 237 ветеранов Великой Отечественной войны, из них в Алматы проживает 58.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что каждому ветерану выплатят по 1,5 млн тенге. Помимо этого, материальную помощь окажут воинам-афганцам и труженикам тыла.