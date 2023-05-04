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Законодательство РК

В Алматы проведут выборы депутата маслихата на место Башинской

Когда могут состоятся выборы депутата маслихата Алматы вместо выбывшей Анны Башинской Фото: Facebook/Анна Башинская
2 мая 2023 года депутат маслихата Алматы от партии Amanat Анна Башинская сложила полномочия. Ее место может быть вакантным до назначения даты новых выборов, сообщает Zakon.kz.

Как следует из ч. 3-1 ст. 101 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", выборы депутатов маслихатов вместо выбывших назначаются соответствующей избирательной комиссией. 

"Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших проводятся одновременно в последнее воскресенье марта и (или) последнее воскресенье октября. По согласованию с Центральной избирательной комиссией выборы депутатов маслихатов вместо выбывших могут быть назначены соответствующей избирательной комиссией на другую дату... Сообщение о дне выборов публикуется в средствах массовой информации", – говорится в документе.

Таким образом, Избирательная комиссия Алматы может назначить выборы депутата маслихата вместо выбывшей Анны Башинской на 29 октября октября 2023 года. При этом по согласованию с ЦИК Казахстана Избирательная комиссия Алматы может назначить выборы и на другую дату.

Так как Анна Башинская избиралась по одномандатному округу №4, на предстоящих выборах будут голосовать алматинцы, входящие в избирательный округ №4.

Назначение даты выборов зависит от многих факторов, в том числе и от финансирования.

Согласно ч. 1 ст. 33 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", выборы депутатов маслихатов "финансируются из средств республиканского бюджета через счета местных исполнительных органов, открываемые для этих целей".

"Распоряжение бюджетными средствами, поступающими на эти счета из республиканского бюджета, осуществляется территориальными избирательными комиссиями. Порядок финансирования устанавливается бюджетным законодательством Республики Казахстан", – следует из документа.

2 мая 2023 года председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров подчеркнул, что "высказывание Анны Башинской не соответствует позиции партии". Он отметил, что Amanat "не вмешивается в политику других стран". В этот же день Анна Башинская сложила полномочия депутата маслихата Алматы.

3 мая депутат, исполнительный секретарь партии Amanat Елнур Бейсенбаев рассказал, что Анна Башинская не только сложила полномочия депутата маслихата Алматы, но также покинула ряды партии.

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