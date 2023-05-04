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Законодательство РК

7 и 9 мая пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать

7 и 9 мая не будут работать Фото: gov.kz
В связи с праздничными днями 7 и 9 мая 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете государственных доходов, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.


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"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений". Пресс-служба КГД МФ РК

Ранее стало известно, что в Мангистауской области модернизируют сухопутные пункты пропуска на внешней границе ЕАЭС.

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