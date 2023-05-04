7 и 9 мая пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать

Фото: gov.kz

В связи с праздничными днями 7 и 9 мая 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает Zakon.kz.

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