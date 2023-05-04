Токаев проводил Рахмона в аэропорт

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Zakon.kz.

Это стало завершающим событием государственного визита лидера Таджикистана в Казахстан, передает Акорда.





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Ранее сообщалось, что по завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств. По итогам переговоров были подписаны девять документов, в том числе Декларация о союзническом взаимодействии между Казахстаном и Таджикистаном.

