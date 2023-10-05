Что пожелал Токаев Рахмону на день рождения
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев пожелал своему таджикистанскому коллеге благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во благо процветания его страны.
"Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе таджикского лидера в укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Собеседники положительно оценили итоги недавних визитов Касым-Жомарта Токаева в Душанбе и Эмомали Рахмона в Астану, которые ярко продемонстрировали особый характер казахско-таджикских отношений", – говорится в сообщении.
Президенты также обсудили региональную повестку дня, реализацию договоренностей по вопросам межграничного пользования водой и торгово-экономическое взаимодействие.
Ранее президент Казахстана поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана.
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