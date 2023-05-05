В Белграде бывшая ученица ранила ножом сверстника и учительницу

В сербской столице 15-летняя девушка пришла в школу и напала с ножом на сверстника и учительницу, которая его защищала, сообщает Zakon.kz

По информации местного портала Blic все произошло в гимназии "Руджер Бошкович".

Отмечается, что педагог и студент пострадали, но полученные ими травмы не являются серьезными.

Также известно, что нападавшая уже задержана. Ей оказалась бывшая ученица данной школы, которая покинула ее по собственному желанию.



Сейчас с девочкой работают сотрудники полиции. Мотивы ее поступка устанавливаются.

Издание отмечает, что нападение произошло через день после трагедии в школе «Владислав Рыбникар», когда Коста Кецманович убил восьмерых.

Как сообщали ранее 14-летний подросток ворвался в начальную школу в центре Белграда и открыл стрельбу из пистолета. В результате ЧП погибли охранник и учебного заведения и восемь учеников. Еще шесть человек получили ранения. Виновник не раскаялся и ему, как сообщила адвокат, не грозит уголовное наказание.