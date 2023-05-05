И снова ЧП в Сербии: мужчина застрелил восемь человек, еще 13 ранены

В общине Младеновац в 60 км к югу от Белграда 21-летний мужчина застрелил восемь человек. Власти расценивают это как теракт, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Blic, после ссоры во дворе местной школы молодой человек убил полицейского и его сестру, а затем напавший открыл огонь из автоматического оружия из движущегося автомобиля и скрылся. Полиция объявила его в розыск.

В результате власти расценили произошедшее в Младеноваце как террористический акт.



Ранее сообщалось, что в Белграде бывшая ученица ранила ножом сверстника и учительницу. А до этого стало известно о трагедии в школе "Владислав Рыбникар", где 14-летний подросток Коста Кецманович убил восьмерых.