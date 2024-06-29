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Мужчина с арбалетом напал на здание посольства Израиля в Сербии

арбалет, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 16:51 Фото: freepik
В субботу, 29 июня, мужчина с арбалетом ранил сербского полицейского, охранявшего посольство Израиля в Белграде. В ответ полицейский застрелил нападавшего, сообщает Zakon.kz.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что нападавший выстрелил в офицера, попав ему в шею. По его словам, офицер "применил оружие в целях самообороны, чтобы застрелить нападавшего, который скончался в результате полученных травм", пишет международное информагентство Associated Press.

Полицейский был в сознании, когда его доставили в главную больницу скорой помощи Белграда, где ему проведут операцию по удалению болта из шеи, добавили в ведомстве.

Личность нападавшего пока устанавливается.

"Все обстоятельства нападения и возможные мотивы расследуются", – сказал глава местного МВД.

Сербия поддерживала тесные отношения с Израилем на фоне войны в секторе Газа.

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