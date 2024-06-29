Мужчина с арбалетом напал на здание посольства Израиля в Сербии
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что нападавший выстрелил в офицера, попав ему в шею. По его словам, офицер "применил оружие в целях самообороны, чтобы застрелить нападавшего, который скончался в результате полученных травм", пишет международное информагентство Associated Press.
Полицейский был в сознании, когда его доставили в главную больницу скорой помощи Белграда, где ему проведут операцию по удалению болта из шеи, добавили в ведомстве.
Личность нападавшего пока устанавливается.
"Все обстоятельства нападения и возможные мотивы расследуются", – сказал глава местного МВД.
Сербия поддерживала тесные отношения с Израилем на фоне войны в секторе Газа.
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