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Президент высказался о социальных лифтах для военнослужащих

соцлифты Фото: akorda.kz
Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев на Всеармейском совещании в Астане, для военнослужащих важно наличие социальных лифтов, которые помогают молодежи найти свое место в обществе, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в этом направлении ведется активная работа: действуют льготы для поступления в высшие учебные заведения для молодых людей, прошедших военную службу.

"Солдаты-срочники временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов. Также при желании они могут в ходе службы получить определенную специальность. В целом, следует расширить подобные меры социальной поддержки военных", - сказал президент.

По мнению Токаева, наш долг – превратить юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела.

"Они должны стать образцом для подрастающего поколения. У них должна быть и достойная заработная плата. Правительству при переходе на единую систему оплаты труда военнослужащих следует принять это во внимание", - сказал президент.

Токаев анонсировал повышение зарплат военным. 

Всеармейское совещание с участием Касым-Жомарта Токаева – текстовая трансляция

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