Токаев наградил за мужество и самоотверженность пятерых военнослужащих
Орденом "Айбын" III степени:
1. Бабакулова Куаныша Исабековича, старшего инструктора Департамента Пограничной службы по Туркестанской области Комитета национальной безопасности.
Медалью "Ерлігі үшін":
1. Лисбаева Байсеита Жанибековича, командира взвода воинской части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан;
2. Рахматалиева Данияра Тлекбаевича, командира отделения специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":
1. Алдабергенева Мейра Салкынбековича, командира отделения разминирования войсковой части 19033 Министерства обороны;
2. Рамазана Даурена Кайратулы, оперуполномоченного Службы государственной охраны.
Текстовую трансляцию выступления президента Казахстана на Всеармейском совещании можно прочитать здесь.