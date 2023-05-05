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Токаев наградил за мужество и самоотверженность пятерых военнослужащих

Токаев наградил за мужество и самоотверженность пятерых военнослужащих Фото: akorda.kz
Глава государства наградил ряд военнослужащих за мужество и самоотверженность, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, укрепление законности и правопорядка страны, сообщает Zakon.kz.

Орденом "Айбын" III степени:

1. Бабакулова Куаныша Исабековича, старшего инструктора Департамента Пограничной службы по Туркестанской области Комитета национальной безопасности.

Медалью "Ерлігі үшін":

1. Лисбаева Байсеита Жанибековича, командира взвода воинской части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан;

2. Рахматалиева Данияра Тлекбаевича, командира отделения специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":

1. Алдабергенева Мейра Салкынбековича, командира отделения разминирования войсковой части 19033 Министерства обороны;

2. Рамазана Даурена Кайратулы, оперуполномоченного Службы государственной охраны.

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