Токаев наградил за мужество и самоотверженность пятерых военнослужащих

Фото: akorda.kz

Глава государства наградил ряд военнослужащих за мужество и самоотверженность, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, укрепление законности и правопорядка страны, сообщает Zakon.kz.

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