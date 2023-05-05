Как рынок отреагировал на инициативу МИИР по регулированию строительной отрасли

10 мая на портале "Открытые НПА" завершится публичное обсуждение проекта приказа МИИР РК о переводе экспертизы технически несложных зданий и сооружений в категорию сложных. Инициатива вызвала критику экспертного сообщества. Возможен ли консенсус между оппонентами, выяснял Zakon.kz.

Реализация инициативы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, направленной на повышение качества проектирования, экспертизы и строительства, предполагает существенные изменения. Возможно, вопросы ужесточения контроля за сферой строительства становятся вновь актуальными с учетом недавней трагедии в Турции, где природный катаклизм обнажил масштабные проблемы строительной отрасли.

Согласно предложению МИИР, экспертизу проектов, к примеру, четырех и пятиэтажных жилых домов, спортивно-зрелищных сооружений, культовых крытых зданий вместимостью до 150 человек, торгово-развлекательных объектов вместимостью до 800 человек, зданий школ, гимназий и лицеев вместимостью до 600 учащихся следует отдать только РГП "Госэкспертиза". А это, по утверждению частных экспертов, повлечет за собой госмонополию и, в целом, неэффективность рынка.

В действиях МИИР нет логики – глава Палаты экспертных организаций Казахстана

Ранее НПП "Атамекен" заявила, что принятие данного проекта приведет к закрытию более 200 частных экспертных организаций. Без работы могут остаться около 2000 специалистов.

По мнению председателя Палаты экспертных организаций Казахстана Бирлика Ережепова, под предлогом повышения качества проектирования, экспертизы и строительства МИИР просто хочет загрузить дополнительными объемами подведомственную организацию РГП "Госэкспертиза".

"В действиях госоргана нет никакой логики. МИИР ежегодно отчитывался и об успешном выполнении 47 Шага Плана нации, и передаче экспертизы проектов в конкурентную среду. При этом госорган никогда не поднимал вопрос о влиянии искусственного занижения технической сложности объектов на качество проектирования и строительства". Бирлик Ережепов, председатель Палаты экспертных организаций Казахстана

Он считает, что изменения, которые лоббирует министерство, не влияют на проектные решения – нет нормативных требований их учета при проектировании. Согласно принятым стандартам, при проектировании и строительстве учитывается только уровень ответственности здания, который определяется сложностью конструктивных решений (пролетов, высоты и пр.), уровнем наносимого социального и экономического ущерба при отказе (аварий).

Объекты, перевод которых в категорию технически сложных лоббирует министерство, по словам эксперта, не могут быть отнесены к таковым, так как не связаны со сложными конструктивными решениями, имеют малые пролеты, высоту и мощность.

"Действия Министерства индустрии в одностороннем порядке, без обсуждения с профессиональным сообществом, можно оценить как манипуляцию и неуважение к участникам рынка. Дескать, что хочу, то и делаю", – считает Бирлик Ережепов.

Что не так с регуляторной политикой МИИР?

Даже за недавно озвученные заместителем председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бакытжана Жунисбекова факты выдачи Палатой экспертных организаций Казахстана 7 тысяч заключений экспертизы в 3-дневные сроки в период с 2016 по 2022 год, по мнению Бирлика Ережепова, ответственность несет, в первую очередь, сам госорган, потому что именно он утверждает нормативные документы, аккредитует экспертные организации и осуществляет контрольно-надзорные функции.

"Давайте разберемся в ситуации. Во-первых, в нормативных документах нет нижнего предела сроков экспертизы. Только верхний предел – 10 и 30 рабочих дней для технически не сложных объектов. То есть проведение экспертизы в такие короткие сроки законодательно не запрещено". Бирлик Ережепов

Во-вторых, по его словам, административная ответственность на выдачу заключений экспертизы за 1-3 дня не установлена.

В-третьих, по утверждению эксперта, за последние 7 лет МИИР не лишил аккредитации и не привлек к ответственности ни одной экспертной организации, хотя Палата экспертных организаций Казахстана своими письмами обращала на это внимание и неоднократно предлагала установить нижний предел сроков экспертизы в 7 календарных дней.

Эксперт отметил, что изначально в законопроекте были предложения по повышению ответственности экспертных организаций за результаты работы с помощью внедрения саморегулирования и введения обязательного страхования.

"В этом году МИИР неожиданно отклонил эти предложения, посчитав их преждевременными. При этом в прошлом году этот же законопроект министерство поддержало и даже провело все необходимые согласования. Снова нет никакой логики и последовательности в его действиях", – говорит Бирлик Ережепов.

Он рассказал также о том, что из-за несовершенства существующей системы аттестации и аккредитации не обеспечивается должный уровень качества специалистов, а тестирование автоматизированным способом превратило процесс аттестации в формальность.

"В такой системе нет живого контакта конкурсной комиссии с получателем аттестата. Невозможно установить его реальный профессиональный уровень. Легкость прохождения аттестации привела к тому, что некоторые граждане имеют по пять-шесть аттестатов эксперта", – говорит Бирлик Ережепов.

Однако, по его словам, указанные в нормативных документах коллизии остались нерешенными.

"То, что происходит сегодня, – это попытка МИИР переложить ответственность за провалы своей регуляторной политики на частных экспертов. Это очень плохой сигнал рынку. И возмутительно то, что это делается по-тихому, без обсуждения проблем с профессиональным сообществом и в разрез поручениям главы государства по демонополизации строительной отрасли". Бирлик Ережепов

МИИР не нарушает правила игры

Выясняя возникшую ситуацию на рынке экспертных организаций, Zakon.kz обратился за комментарием в МИИР РК. В пресс-службе ведомства сразу отметили, что министерство в первую очередь руководствуется духом закона, а потому его приказ, который предусматривает перевод технически несложных проектов строительства в категорию технически сложных, обоснован и не противоречит закону.

"Сегодня в реестре аккредитованных экспертных организаций по экспертизе проектов, предназначенных для строительства, зарегистрировано 305 экспертных организаций, в составе которых 1000 аттестованных экспертов. При этом 170 экспертных организаций работают, не имея достаточного количества экспертов или вовсе без них, тем самым нарушая закон. К адмответственности привлечены 50 организаций", – сообщила пресс-служба МИИР РК.

Отвечая на вопрос о нарушениях, в которых МИИР РК обвиняют участники рынка, а именно в том, что ведомство якобы не проводило анализ регуляторного воздействия проекта приказа, в пресс-службе МИИР РК пояснили:

"Согласно 81, 82 и 85 статьям Предпринимательского кодекса РК, министерство в данном случае использует регуляторные инструменты, к которым в том числе относятся государственный контроль и надзор, а также установление в рамках закона ответственности субъектов предпринимательства". МИИР РК

В частности, из ответа пресс-службы МИИР на запрос редакции следует, что согласно ст. 82 Предпринимательского кодекса РК, в случае, если государственные органы планируют ввести новый регуляторный инструмент и (или) требование, ужесточить регулирование в отношении субъектов предпринимательства, государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству. При этом ужесточением регулирования является установление дополнительных обязанностей или иное увеличение нагрузки на субъектов предпринимательства.

Согласно "Правилам проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований", анализу регуляторного воздействия подлежат проекты документов Системы государственного планирования в РК, проекты нормативных правовых актов РК, проекты технических регламентов Евразийского экономического союза, предусматривающих введение регуляторного инструмента и (или) требований или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 п. 3 ст. 82 Кодекса.

Согласно Правилам, регуляторный инструмент – средства обеспечения обязательных для исполнения субъектами предпринимательства требований, предусмотренных ст. 81 Кодекса.

"Учитывая вышеизложенное, министерство считает разработку анализа регуляторного воздействия ненужной, так как приведение в соответствие искусственно заниженной технической сложности объектов не предусматривает за собой ужесточение регулирования или введение нового регуляторного инструмента", – отмечено в ответе МИИР РК.

Также пресс-служба ведомства обращает внимание на то, что согласно ст. 85 Кодекса, уполномоченный орган по предпринимательству разрабатывает и утверждает правила проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований.

Насчет идеи введения саморегулирования и передачи сферы экспертизы проектов в конкурентную среду пресс-служба ответила, что на текущий момент министерство проводит анализ отрасли, по итогам которого будут приниматься решения.

По информации пресс-службы МИИР, все законные требования, касающиеся информирования заинтересованных организаций, соблюдены, а информационно-разъяснительную работу должны вести органы предпринимательства, так как здесь напрямую затрагиваются интересы предпринимателей.

Чем закончится противостояние?

Пресс-служба МИИР РК также напомнила, что проекты нормативных актов разработчики направляют на согласование в заинтересованные госорганы, затем уведомляют Палату предпринимателей и экспертные советы об их размещении на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

"Палата предпринимателей и экспертные советы имеют право давать свои заключения. При достижении согласия вносятся соответствующие изменения и дополнения. В случае несогласия с экспертными заключениями орган-разработчик формирует позицию с обоснованием причин несогласия", – сообщила пресс-служба МИИР РК.

В заключение отметим, что представители экспертного рынка не согласны с такой формулировкой. По крайней мере, по словам председателя Палаты экспертных организаций Казахстана Бирлика Ережепова, она оставляет за МИИР РК полную свободу действий – от утверждения приказа вплоть до его отмены.