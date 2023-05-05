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Президент Сербии заявил о желании вернуть смертную казнь

президент Сербии Фото: wikimedia
Президент Сербии Александар Вучич заявил в обращении к нации, что предложил правительству вернуть смертную казнь, сообщает Zakon.kz.

Александар Вучич предложил премьер-министру Ане Брнабич вернуть смертную казнь. Однако премьер и правительство высказались против. В случае возврата этой меры наказания Сербия и Беларусь были бы единственными странами со смертной казнью в Европе, сообщает ТАСС

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. В результате стрельбы погибли девять человек – восемь школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения, сейчас они находятся в больнице.

По сообщениям сербских СМИ, 13-летний мальчик пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью.

Позже Вучич заявил, что стрелявшего поместят в психиатрическую больницу, так как он не может нести уголовную ответственность в силу юного возраста. В стране объявили трехдневный траур.

В ночь на пятницу 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой мужчина 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли восемь человек, получили ранения 14.

После продолжительной погони стрелявшего задержали. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.

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