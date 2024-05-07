Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили дочь с днем рождения

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 07:07 Фото: Instagram/liasanutiasheva
Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева и эстрадный артист Павел Воля трогательно поздравили дочь Софию с девятилетием, сообщает Zakon.kz.

Родители уважают жизнь дочери и крайне редко показывают ее в социальных сетях. По случаю праздника мама именинницы поделилась несколькими снимками на своей странице в Instagram и адресовала дочери теплые слова.

"Я – самая счастливая мама, потому что у меня есть ты! Ты – моя лучшая подруга, ты – самая лучшая девочка! Мне всегда с тобой классно и веселиться, и наряжаться, и уроки делать, и домашние дела…"Ляйсан Утяшева
День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 07:07

Фото: Instagram/liasanutiasheva

Оказалось, что София любит готовить и скоро вполне сможет заменить маму в домашних делах.

А российский эстрадный певец и композитор Григорий Лепс обратился к своему сыну Ивану.

Читайте также

США
Вышел трейлер нового сезона сериала "Пацаны"
США
Xzibit сообщил о возрождении шоу "Тачку на прокачку"
Клавиши
Андрей Губин ищет спутницу жизни
Алия Абди
Россия Воля Павел 2024 год День рождения Семья Знаменитости Отдых с детьми
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, землетрясение, ВКО
Землетрясение произошло в Алматинской области
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа ребенок умер
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: