Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили дочь с днем рождения

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева и эстрадный артист Павел Воля трогательно поздравили дочь Софию с девятилетием, сообщает Zakon.kz.

Родители уважают жизнь дочери и крайне редко показывают ее в социальных сетях. По случаю праздника мама именинницы поделилась несколькими снимками на своей странице в Instagram и адресовала дочери теплые слова.

"Я – самая счастливая мама, потому что у меня есть ты! Ты – моя лучшая подруга, ты – самая лучшая девочка! Мне всегда с тобой классно и веселиться, и наряжаться, и уроки делать, и домашние дела…" Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram/liasanutiasheva

Оказалось, что София любит готовить и скоро вполне сможет заменить маму в домашних делах.

А российский эстрадный певец и композитор Григорий Лепс обратился к своему сыну Ивану.