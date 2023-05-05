КМГ и бизнесмены обсудили проблемы трудоустройства в Жанаозене
В мероприятии также приняли участие генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Н. Килыбай, директор палаты предпринимателей "Атамекен" г. Жанаозена А. Шарапатдинов, представители местных исполнительных органов, а также депутаты маслихата.
"Ключевым вопросом обсуждения стала локализация производства ряда товарных позиций и услуг на территории Жанаозена", – рассказали в пресс-службе компании.
Как отметил Хасанов, в ходе анализа было выявлено, что в закупочной деятельности компании "Озенмунайгаз" имеются позиции, которые в перспективе могли бы поставляться отечественными производителями.
"Данная мера поспособствует решению проблем трудоустройства в регионе и развитию местного содержания", – подчеркнул руководитель рабочей группы.
Участниками совещания было принято решение создать специальную подгруппу, которая будет выявлять актуальные потребности и рассматривать соответствующие предложения.
"Стоит отметить, что на сегодня предпринимателями города уже инициируются проекты по локализации таких услуг, как ремонт задвижек, ремонт стеклопластиковых труб, аренда гидравлического ключа и очистка металлолома от радиации. Специальная рабочая группа продолжит детальный анализ закупок АО "Озенмунайгаз" для выявления перспективных направлений для локализации" – резюмируется в сообщении.
Следующая встреча по данному вопросу запланирована на 10 июня.
10 апреля в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли провела несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз".
После задержаний в Астане жители Жанаозена вышли на площадь города. К ним обратился аким города Айбек Косуаков и призвал сохранять спокойствие.
Также Нурлан Ногаев выступил с обращением к жителям Мангистауской области, попросив не дестабилизировать ситуацию.
3 мая объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложили вакансии.