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КМГ и бизнесмены обсудили проблемы трудоустройства в Жанаозене

КМГ Фото: пресс-служба КМГ
В Жанаозене представители специальной рабочей группы во главе с зампредседателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым провели встречу с руководителями порядка 30 предприятий города, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Н. Килыбай, директор палаты предпринимателей "Атамекен" г. Жанаозена А. Шарапатдинов, представители местных исполнительных органов, а также депутаты маслихата.

"Ключевым вопросом обсуждения стала локализация производства ряда товарных позиций и услуг на территории Жанаозена", – рассказали в пресс-службе компании.

Как отметил Хасанов, в ходе анализа было выявлено, что в закупочной деятельности компании "Озенмунайгаз" имеются позиции, которые в перспективе могли бы поставляться отечественными производителями.

"Данная мера поспособствует решению проблем трудоустройства в регионе и развитию местного содержания", – подчеркнул руководитель рабочей группы.

Участниками совещания было принято решение создать специальную подгруппу, которая будет выявлять актуальные потребности и рассматривать соответствующие предложения.

"Стоит отметить, что на сегодня предпринимателями города уже инициируются проекты по локализации таких услуг, как ремонт задвижек, ремонт стеклопластиковых труб, аренда гидравлического ключа и очистка металлолома от радиации. Специальная рабочая группа продолжит детальный анализ закупок АО "Озенмунайгаз" для выявления перспективных направлений для локализации" – резюмируется в сообщении.

Следующая встреча по данному вопросу запланирована на 10 июня.

10 апреля в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли провела несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз".

После задержаний в Астане жители Жанаозена вышли на площадь города. К ним обратился аким города Айбек Косуаков и призвал сохранять спокойствие.

Также Нурлан Ногаев выступил с обращением к жителям Мангистауской области, попросив не дестабилизировать ситуацию.

3 мая объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложили вакансии.

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Елена Беляева
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