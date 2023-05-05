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В Атырау крупный пожар произошел на крыше жилого комплекса

крыша Фото: ДЧС Атырауской области
5 мая в 19:22 произошел пожар в кровельной части 10-этажного жилого комплекса "Лагуна", расположенного по улице М. Утемисова в городе Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как отметила группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, общая площадь дома 1500 кв. м., пожар произошел на площади 200 кв. м.

"За 1 час пожар в жилом комплексе был ликвидирован. Всего в тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС и НГПС Атырауской области в общем количестве 50 человек и 11 единиц техники", – говорится в сообщении.

При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске вокруг нефтебазы разгорелся камыш.

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