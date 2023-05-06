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Только 5% отходов в Казахстане получают "вторую жизнь"

Как в Казахстане перерабатывают мусор Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В 2022 году было собрано 4 миллиона тонн коммунальных отходов, из которых лишь 1,2 миллиона тонн были отсортированы, что составляет около трети от общего числа, сообщает Zakon.kz.

Данные от БНС АСПиР РК показывают, что из отсортированных отходов только 392 тысячи тонн были переработаны, что составляет только десятую часть от общего объема собранных отходов, пишет Telegram-канал DATA HUB

Тем не менее, только 5% отходов получили вторую жизнь.

Наиболее часто перерабатываемые отходы - это пластик (132 тысячи тонн), макулатура (128,8 тысяч тонн), стеклобой (37,3 тысячи тонн) и металлолом (12,5 тысяч тонн).

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Около 65% (2,6 миллиона тонн) всех собранных отходов были захоронены, что означает, что свалки в Казахстане пополняются примерно на 7 тысяч тонн в день. На конец 2022 года было захоронено 46,2 миллиона тонн отходов, что на 10 миллионов тонн больше, чем в 2013 году.

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