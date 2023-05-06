23-летний парень пытался спрыгнуть с 16 этажа в Атырау
Фото: freepik
23-летнего парня, пытавшегося спрыгнуть с 16 этажа, спасли полицейские Атырау, сообщает Zakon.kz.
6 мая около 3:06 поступило сообщение в полицию о том, что неизвестный собирается совершить самоубийство, прыгнув с 16-го этажа жилого дома в микрорайоне Алмагуль.
Прибывшие на место полицейские заметили человека и попытались установить с ним контакт, но тот начал кричать и просил их не приближаться. Ориентируясь на ситуацию, они продолжали налаживать диалог и, когда появилась подходящая возможность, быстро схватили его и вытащили на балкон.
В настоящее время выясняется, почему 23-летний парень решился на такой поступок. Вместе с психологами проводится профилактическая работа.
6 мая полиция Павлодара задержала пьяного мужчину, разгуливавшего по центру города с кухонным ножом.
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