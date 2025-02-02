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Происшествия

19-летний парень пытался прыгнуть с крыши многоэтажного дома

19-летний парень пытался прыгнуть с крыши многоэтажного дома, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 03:53 Фото: pixabay
В Атырау сотрудники полиции предотвратили трагедию. Они спасли 19-летнего парня, который пытался спрыгнуть с крыши многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД РК, в полицию обратилась девушка. Она рассказала, что ее брат намерен совершить самоубийство. Инцидент произошел в микрорайоне Алмагуль.

"Полицейские оперативно сориентировались в ситуации и убедили 19-летнего молодого человека спуститься с крыши, тем самым предотвратив трагедию", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Юношу передали следственно-оперативной группе. По этому факту идет проверка.

Ранее сообщалось, что трагедию удалось предотвратить павлодарским спасателям на Иртыше.

Аксинья Титова
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