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Алла Пугачева пришла на прощание с Юдашкиным

Алла Пугачева пришла на прощание с Юдашкиным Фото: Instagram/alla_orfey
Алла Пугачева приехала проститься с Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище, сообщает Zakon.kz.

По информации МК, певица приехала на Rolls-Royce. Автомобиль подъехал к заднему входу в траурный зал. Пассажирская дверь машины оказалась точно напротив входа в здание, так что Примадонна смогла пройти внутрь незамеченной.

2 мая умер модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. В 2016 году у него обнаружили онкологическое заболевание — рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года после ремиссии состояние модельера ухудшилось. 

3 марта стала известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию без детей. Позже Лайма Вайкуле назвала причину возвращения Пугачевой в страну. 

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