Двухлетняя девочка выжила, упав с третьего этажа в Астане

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже в Астане. К счастью, малышка приземлилась на плед, который соседи успели растянуть, сообщает Zakon.kz.

6 мая в 20:05 в Астане по улице Байтурсынова девочка 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, упала из окна квартиры 3 этажа 7-этажного жилого дома. Во время нахождения матери в стоматологии со старшим ребенком отец не заметил, как дочь, открыв окно, вылезла наружу.

Соседи, заметившие девочку, вовремя развернули плед, на который она упала, и тем самым предотвратили более серьезные травмы. В результате падения девочка была госпитализирована со средней степенью тяжести.

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