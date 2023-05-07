Уоррен Баффет: Кризис банков был бы катастрофическим без вмешательства правительства

Уоррен Баффет, председатель и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway, высоко оценил вмешательство правительства США в недавнее банкротство банков, сообщает Zakon.kz.

Он сказал, что банковская система США стала слишком сложной, и что он не удивлен, что банки потерпели крах, пишет NBC News.

Миллиардер поделился, что продавал акции банков в начале пандемии, а затем в течение последних шести месяцев, поскольку банки все чаще сталкиваются с бесхозяйственностью и сильно реагируют на колебания рынка.

"Американская общественность не понимает свою банковскую систему, и некоторые люди в Конгрессе понимают ее не больше, чем я", — сказал Баффет.

Баффет сказал, что его беспокоит то, насколько легкими стали банковские операции. По его словам, это может привести к печальным последствиям.

26 апреля в США обрушились акции еще одного крупного банка.

В марте 2023 года проблемы возникли сразу у нескольких американских банков. Тогда обанкротился Silvergate Bank, один из главных банков для американского крипторынка, Silicon Valley Bank, который специализировался на работе со стартапами, и нью-йоркский Signature Bank.

