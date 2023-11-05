Фирма Уоррена Баффета сообщила об убытках в $12,8 млрд

Компания Уоррена Баффета сообщила об убытке в размере 12,8 миллиардов долларов из-за падения бумажной стоимости ее инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Berkshire Hathaway заявила в субботу, что за квартал потеряла $12,8 млрд, или $8824 на акцию класса А. Это значительно больше, чем убыток в $2,8 млрд, или $1907 на акцию класса А, о котором компания сообщила год назад, пишет ABC News.

Но большая часть этих инвестиционных потерь нереализована, поскольку Berkshire фактически не продала большую часть своих акций, а ее крупнейшим пакетом акций была огромная доля в Apple.

Berkshire выкупила собственные акции на сумму 1,1 миллиарда долларов за квартал, но темпы выкупа значительно снизились по сравнению с первым кварталом, когда компания купила акции Berkshire на 4,4 миллиарда долларов. Баффет выкупает акции Berkshire только тогда, когда считает, что они продаются по выгодной цене.