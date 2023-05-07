Компания Билла Гейтса создаст "самый передовой ядерный объект в мире"

В городке Кеммерер, расположенном в штате Вайоминг, миллиардер Билл Гейтс совершил визит, чтобы отметить важную веху в развитии нового поколения атомных электростанций, над которым он лично работал. Население этого небольшого городка составляет всего 2 656 человек, сообщает Zakon.kz.

Компания TerraPower, основанная Биллом Гейтсом в 2008 году, проектирует новую атомную электростанцию (АЭС) под названием Natrium, которая, по словам Гейтса в его недавнем блоге, станет самым передовым ядерным объектом в мире. АЭС Natrium обладает повышенной безопасностью и значительно меньшим количеством отходов по сравнению с обычными реакторами. Ожидается, что станция будет запущена примерно в 2030 году.

Один из ключевых аспектов проекта - это создание рабочих мест для местного населения. Гейтс заявил, что на новой АЭС будут работать от 200 до 250 человек. При этом работники недавно закрытой угольной станции будут обладать навыками, пригодными для многих профессий, и смогут управлять турбинами и поддерживать подключение к электросети без длительной переподготовки.

Гейтс также отметил, что компания TerraPower использовала суперкомпьютеры для моделирования различных сценариев, обеспечивающих устойчивость и безопасность станции Natrium. Он высоко оценил цифровой процесс проектирования, который позволил создать АЭС с уникальными характеристиками.