#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
509.51
570.6
6.3
Культура и шоу-бизнес

Умер актер из "Бандитского Петербурга" Александр Кабанов

умер Александр Кабанов, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 19:22 Фото: ВКонтакте/Театр-фестиваль "Балтийский дом"
На 70 году жизни скончался российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители театра-фестиваля "Балтийский дом".

"Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова – невосполнимая утрата. Театр-фестиваль "Балтийский дом" выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста", – говорится в сообщении на странице "ВКонтакте".

Отмечается, что в театре актер сыграл немало ролей: Робинзон в "Бесприданнице" Островского, Воланд из "Мастера и Маргариты", Старик из "Старика и море" Хемингуэя. "Балтийский дом" назвал Кабанова преданным театру артистом, отметив, что он также преподавал в РГИСИ, где был "одним из любимых педагогов".

Отмечается, что информация о месте и времени прощания с артистом появится позже.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске умер 99-летний ветеран войны Василий Макиенко, который в апреле попал в больницу, упав после столкновения со школьницей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
МакSим шокировала поклонников известием о смерти клавишника Дмитрия Иванова
Культура и шоу-бизнес
20:31, Сегодня
МакSим шокировала поклонников известием о смерти клавишника Дмитрия Иванова
Исполнитель хита "Красивая история" высказался о своей национальности и личной жизни
Культура и шоу-бизнес
18:43, Сегодня
Исполнитель хита "Красивая история" высказался о своей национальности и личной жизни
Поплакала и поднялась: откровенный пост Жулдыз Абдукаримовой удивил поклонников
Культура и шоу-бизнес
17:53, Сегодня
Поплакала и поднялась: откровенный пост Жулдыз Абдукаримовой удивил поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: