Умер актер из "Бандитского Петербурга" Александр Кабанов

На 70 году жизни скончался российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители театра-фестиваля "Балтийский дом".

"Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова – невосполнимая утрата. Театр-фестиваль "Балтийский дом" выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста", – говорится в сообщении на странице "ВКонтакте".

Отмечается, что в театре актер сыграл немало ролей: Робинзон в "Бесприданнице" Островского, Воланд из "Мастера и Маргариты", Старик из "Старика и море" Хемингуэя. "Балтийский дом" назвал Кабанова преданным театру артистом, отметив, что он также преподавал в РГИСИ, где был "одним из любимых педагогов".

Отмечается, что информация о месте и времени прощания с артистом появится позже.

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