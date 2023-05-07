В нескольких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В "Казгидромет" поделились прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений, и штормовым предупреждением на 8 мая по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 8 мая

На большей части РК пройдет дождь с грозой. Погода без осадков сохранится на востоке, юге, юго-востоке республики. На западе, северо-западе, севере, юге страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

В центральной части Костанайской области сохраняется, на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза и ветер с порывами 15-20 м/с.

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Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 8 мая

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Скорость ветра ожидается в районе 15-20 м/с.



На западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер на западе, севере, юге области достигнет скорости 15-20 м/с.



Утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер на горных перевалах области 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области и в Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается пыльная буря. Скорость ветра — 15-20 м/с.

В Актау ожидается гроза. Порывы ветра днем достигнут скорости 18 м/с.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Порывы ветра —15-20 м/с. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер 15-20 м/с.

В течение дня на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с. На западе области порывы могут достигать 23 м/с. В городе Петропавловск также ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с в течение дня.

8-9 мая утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. В Таразе — ветер 15-20 м/с.



С 7 мая 21:00 по 8 мая 21:00 по городу Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

С 7 мая 21:00 по 8 мая 21:00 по городу Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.