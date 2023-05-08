Более 16 часов не могут потушить пожар на Медеу

По данным ДЧС Алматы, пожар на склоне гор близ Медеу начался 7 мая в 23:52. Через 2 часа при исполнении погиб пожарный. Пожар все еще тушат, сообщает Zakon.kz.

"В Медеуском районе, филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка, малое Алматинское лесничество, на склоне горы произошло загорание сухой травы и поваленных деревьев (валежника)". ДЧС Алматы

Незамедлительно было направлено 59 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС города Алматы, также оперативная группа.

Тушение пожара осложнялось сложным рельефом местности, сильным ветром, высокой сухой травой, большим количеством валежника (поваленные сухие деревья).

8 мая в 01:24 при исполнении служебного долга, при тушении пожара на склоне горы, погиб сотрудник ДЧС 1994 года рождения, старший пожарный-спасатель Курманбеков Арслан Жолдасбекулы.

Также получил травму руки еще один сотрудник противопожарной службы Оқасов Ерік Алмасбекұлы.

"В настоящее время продолжается работа по тушению пожара. В ликвидации загорания задействованы сотрудники ГНПП "Иле Алатау" - 42 человека и 32 человека личного состава, 5 ед. техники ДЧС Алматы, также 2 вертолета Казавиаспаса Ми-171, Ми-8 с водно-сливным устройством". ДЧС Алматы

По состоянию на 15:13 осуществили 13 сбросов — 39 тонн воды.

Локализовать пожар удалось на юго-восточной стороне. Предварительная площадь пожара составляет 3 Га.

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