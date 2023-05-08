Хозпостройка и жилой дом горели в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске на территории дачного общества "Эдельвейс" загорелась хозпостройка, из-за отсутствия противопожарных разрывов огонь перекинулся на жилой дом, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли пожарные департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области, в составе 25 огнеборцев и 6 единиц техники.

Благодаря тому, что пожарным удалось вынести 2 газовых баллона из дома, пожар удалось ликвидировать быстро и без пострадавших. Пламя было остановлено на площади 150 кв.м., огнеборцы не допустили распространение огня на соседние дома и строения. Хозпостройка, к сожалению, сгорела.





"Предварительная причина пожара-несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования", - сообщили в ДЧС.

В департаменте напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности:

Быть бдительными в обращении с огнем;

Соблюдать меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей;

Применять электроприборы по назначению в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

Не перегружать электрическую сеть, не включать несколько мощных электроприборов в одну розетку;

Не использовать неисправные розетки, электропроводку с дефектами;

Уходя из дома, выключать электроприборы.

В Алматы 8 мая ночью вспыхнул пожар на Медеу — огонь охватил Иле-Алатауский парк. ДЧС Алматы пока не подтвердили ликвидацию пожара.