Хозпостройка и жилой дом горели в Усть-Каменогорске
Фото: ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске на территории дачного общества "Эдельвейс" загорелась хозпостройка, из-за отсутствия противопожарных разрывов огонь перекинулся на жилой дом, сообщает Zakon.kz.
На место прибыли пожарные департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области, в составе 25 огнеборцев и 6 единиц техники.
Благодаря тому, что пожарным удалось вынести 2 газовых баллона из дома, пожар удалось ликвидировать быстро и без пострадавших. Пламя было остановлено на площади 150 кв.м., огнеборцы не допустили распространение огня на соседние дома и строения. Хозпостройка, к сожалению, сгорела.
"Предварительная причина пожара-несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования", - сообщили в ДЧС.
В департаменте напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности:
- Быть бдительными в обращении с огнем;
- Соблюдать меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей;
- Применять электроприборы по назначению в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- Не перегружать электрическую сеть, не включать несколько мощных электроприборов в одну розетку;
- Не использовать неисправные розетки, электропроводку с дефектами;
- Уходя из дома, выключать электроприборы.
В Алматы 8 мая ночью вспыхнул пожар на Медеу — огонь охватил Иле-Алатауский парк. ДЧС Алматы пока не подтвердили ликвидацию пожара.
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