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Видео с массовым избиением школьников в Кызылординской области оказалось фейком

Видео с массовым избиением школьников в Кызылординской области оказалось фейком Фото: freepik
Несовершеннолетний, задержанный после публикации видео, в котором массово дерутся подростки, признался, что скачал старое видео из интернета и смонтировал, сообщает Zakon.kz.

Полиция Казалинского района установили несовершеннолетнего на видео. С его слов, видео, опубликованное в соцсети, он скачал из интернета год назад, вырезал и смонтировал, пишет Telegram-канал МВД РК.

Кроме того, он подтвердил, что инцидент не имел место в Казалинском районе и сам он не принимал участия в групповых драках. Видео удалено им из Instagram год назад.

С подростком и его матерью провели профилактическую беседу.

В этой связи, ДП Кызылординской области сообщила, что информация с дракой не соответствует действительности.

4 мая подросток совершил ДТП в Кызылординской области: один человек погиб, трое пострадали

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