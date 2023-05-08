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Двое мужчин в Караганде ограбили отделение микрозайма

Двое мужчин в Караганде ограбили отделение микрозайма Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Двое мужчин, вооружившись предметом похожим на пистолет, ограбили отделение микрозайма на сумму более чем 1 млн. тенге, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 5 мая. Двое неизвестных, угрожая "пистолетом" 30-летней женщине-менеджеру, обнесли кассу микрофинансовой организации на 1 млн 29 тысяч тенге.

"7 мая в результате проведенных мероприятий в Астане сотрудниками полиции задержаны подозреваемые – двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет. Вещественные доказательства изъяты", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 192 УК РК. Статья предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Задержанные водворены в ИВС. Проводится расследование.

85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына.

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