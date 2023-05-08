Двое мужчин в Караганде ограбили отделение микрозайма

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Двое мужчин, вооружившись предметом похожим на пистолет, ограбили отделение микрозайма на сумму более чем 1 млн. тенге, сообщает Zakon.kz.

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