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Пожар на Медеу, в котором погиб спасатель, удалось локализовать

Пожар на Медеу, в котором погиб спасатель, удалось локализовать Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Пожар на склоне гор около Медеу удалось локализовать. По состоянию на 17:30 его тушение продолжается, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС города Алматы рассказали, что локализация была достигнута в 17:53.

Группировка сил и средств развернута по повышенному рангу. Работы по ликвидации и ограничению распространения огня продолжаются.


"Задействованы два вертолета АО "Казавиаспас". Осуществлено 30 сбросов (90 тонн), также задействован вертолет МИ-8 МТВ Службы спасения акимата города Алматы". Пресс-служба ДЧС города Алматы

На месте работают 62 сотрудника ДЧС и 5 единиц техники, также задействованы 42 сотрудника Государственного национального природного парка "Бурабай".

Пожар на склоне гор близ Медеу начался 7 мая в 23:52. Через два часа при исполнении обязанностей погиб пожарный. Еще один сотрудник противопожарной службы получил травму руки.

По состоянию на 15:27 (прошло более 16 часов) пожар все еще не был потушен, удалось только частично локализовать пламя.

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Константин Вноровский
Алматы
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