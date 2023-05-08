Димаш Кудайберген исполнил просьбу фанатов

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с поклонниками видео, на котором исполняет армянскую песню "Сарери овин мернем", сообщает Zakon.kz.

Таким образом, Димаш исполнил просьбу своих фанатов, которые ранее просили его выложить это видео в соцсетях.

Песня "Сарери овин мернем" прозвучала в исполнении казахстанской звезды во время концерта в Армении. Это настолько впечатлило зрителей, что они попросили поделиться этим исполнением со всеми.

Димаш откликнулся на просьбу поклонников.





"Самое время сделать небольшой разбор проведенных концертов. Делюсь отрывком из концерта, прошедшего в Армении". Димаш Кудайберген

Ранее Димаш сравнил гостеприимство казахов и армян.