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Димаш Кудайберген исполнил просьбу фанатов

Исполнил просьбу фанатов из Армении Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с поклонниками видео, на котором исполняет армянскую песню "Сарери овин мернем", сообщает Zakon.kz.

Таким образом, Димаш исполнил просьбу своих фанатов, которые ранее просили его выложить это видео в соцсетях.

Песня "Сарери овин мернем" прозвучала в исполнении казахстанской звезды во время концерта в Армении. Это настолько впечатлило зрителей, что они попросили поделиться этим исполнением со всеми.

Димаш откликнулся на просьбу поклонников.


"Самое время сделать небольшой разбор проведенных концертов. Делюсь отрывком из концерта, прошедшего в Армении". Димаш Кудайберген

Ранее Димаш сравнил гостеприимство казахов и армян.

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