Причиной пожара на Медеу, в котором погиб спасатель, назвали поджог
Об этом рассказал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Уразалин, передает "Хабар24".
Пожар в Иле-Алатауском парке начался 7 мая в 23:52. Через два часа во время его тушения погиб 30-летний спасатель Арслан Курманбеков. На него упало горящее сухое дерево. Еще один спасатель получил травму руки.
Пожар до сих пор не ликвидировали, сейчас его площадь составляет 3 тысячи квадратных метров.
Место, где произошел масштабный горный пожар, называется "Горельник". Название, видимо, связано с подобными чрезвычайными происшествиями из прошлого.
В 2011-м году в результате ураганного ветра в ущелье Малой Алматинки погибло около пяти тысяч деревьев. Многие сухие стволы так и остались лежать на склонах ущелья. И как только растаял снег, они превратились в отличный горючий материал.
"Вчера предварительно, по информации в 23:00 произошло возгорание. Причины сейчас выясняются, но это человеческий фактор. Были замечены двое молодых людей. Они покинули место происшествия. Сейчас поиском этих людей мы занимаемся совместно с полицией". Аким Медеуского района города Алматы Еркебулан Уразалин
Высокая сухая трава и валежник серьезно затрудняли перемещение спасателей по склону, а затем произошла трагедия. Упавшее дерево унесло жизнь сержанта пожарной службы Арслана Курманбекова. Аким Медеуского района заверил, что его семье будет оказана финансовая помощь.
В настоящее время площадь пожара удалось сократить до трех тысяч квадратных метров. Серьезную помощь оказала авиация "Казавиаспаса". Экипаж вертолета Ми -171 с водосливным устройством работал целый день, сбросив на горящий склон несколько десятков тонн воды. В общей сложности в тушении принимают участие более сотни пожарных и работников нацпарка. Используются 15 спецавтомобилей.
"Пожар очень сложный. Тушение пожара осложнено тем, что ветер постоянно меняется. Во-вторых, склон горы имеет угол порядка 70-ти градусов, то есть передвижение крайне ограничено, также очагов много. Личный состав не в состоянии обеспечить тушение всех очагов, поэтому было принято решение привлечь авиационную технику в количестве трех единиц". Заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС города Алматы Владимир Кравцов
По состоянию на 15:27 (прошло более 16 часов после его начала) пожар все еще не был потушен, удалось только частично локализовать пламя.
Полностью пожар удалось локализовать в шестом часу вечера 8 мая. Его тушение продолжается и сейчас.