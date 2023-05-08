Причиной пожара на Медеу, в котором погиб спасатель, назвали поджог

Причиной пожара на склоне гор близ Медеу, который не могут потушить уже более 20 часов, назвали поджог, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Уразалин, передает "Хабар24".

Пожар в Иле-Алатауском парке начался 7 мая в 23:52. Через два часа во время его тушения погиб 30-летний спасатель Арслан Курманбеков. На него упало горящее сухое дерево. Еще один спасатель получил травму руки.

Пожар до сих пор не ликвидировали, сейчас его площадь составляет 3 тысячи квадратных метров.

Место, где произошел масштабный горный пожар, называется "Горельник". Название, видимо, связано с подобными чрезвычайными происшествиями из прошлого.

В 2011-м году в результате ураганного ветра в ущелье Малой Алматинки погибло около пяти тысяч деревьев. Многие сухие стволы так и остались лежать на склонах ущелья. И как только растаял снег, они превратились в отличный горючий материал.

"Вчера предварительно, по информации в 23:00 произошло возгорание. Причины сейчас выясняются, но это человеческий фактор. Были замечены двое молодых людей. Они покинули место происшествия. Сейчас поиском этих людей мы занимаемся совместно с полицией". Аким Медеуского района города Алматы Еркебулан Уразалин

Высокая сухая трава и валежник серьезно затрудняли перемещение спасателей по склону, а затем произошла трагедия. Упавшее дерево унесло жизнь сержанта пожарной службы Арслана Курманбекова. Аким Медеуского района заверил, что его семье будет оказана финансовая помощь.



В настоящее время площадь пожара удалось сократить до трех тысяч квадратных метров. Серьезную помощь оказала авиация "Казавиаспаса". Экипаж вертолета Ми -171 с водосливным устройством работал целый день, сбросив на горящий склон несколько десятков тонн воды. В общей сложности в тушении принимают участие более сотни пожарных и работников нацпарка. Используются 15 спецавтомобилей.

"Пожар очень сложный. Тушение пожара осложнено тем, что ветер постоянно меняется. Во-вторых, склон горы имеет угол порядка 70-ти градусов, то есть передвижение крайне ограничено, также очагов много. Личный состав не в состоянии обеспечить тушение всех очагов, поэтому было принято решение привлечь авиационную технику в количестве трех единиц". Заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС города Алматы Владимир Кравцов

По состоянию на 15:27 (прошло более 16 часов после его начала) пожар все еще не был потушен, удалось только частично локализовать пламя.



Полностью пожар удалось локализовать в шестом часу вечера 8 мая. Его тушение продолжается и сейчас.

